Мир 05 апреля 2024, 09:07 Выход США из НАТО станет одним из первых решений президента Трампа — Болтон Советник Болтон: в случае победы на выборах Трамп выведет США из НАТО Xander Heinl/PHOTOTHEK / Global Look Press

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В случае переизбрания президентом одним из первых решений Дональда Трампа станет выход США из НАТО. Республиканцу практически удалось сделать это в 2018 году, и он доведет дело до конца, заявил бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон YouTube-каналу MeidasTouch.

Он уверен, что угрозы Дональда Трампа в адрес НАТО — не просто торг и политическая уловка. Джон Болтон заявил, что республиканец всерьез задумал выход из Североатлантического альянса.

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«Я думаю, он прорабатывает позицию, в которой сможет сказать: „Сегодня мы выходим“. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», — сказал бывший советник.

Американист Малек Дудаков предположил, что формально США не выйдут из НАТО, но продолжат работать вне альянса. Он обратил внимание на изменившуюся риторику Дональда Трампа в одном из последних интервью. Политик призвал членов альянса нарастить расходы на оборону и закупить больше оружия.