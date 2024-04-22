Мир 22 апреля 2024, 04:22 Уже проигран. В США признали преимущества российского ВПК Экс-агент ЦРУ Райт: западный ВПК отстает от российского и не поможет Украине РИА «Новости»

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Западный военно-промышенный комплекс отстает по темпам производства от российского и не поможет Украине переломить ситуацию на поле боя. Об этом в материале для Fox News написал бывший сотрудник ЦРУ и член демократической партии США Брайан Дин Райт.

«Военная машина Запада не поспевает. <…> Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», — заявил американец.

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Райт отметил, что волшебного оружия, способного решить проблему нехватки кадров в ВСУ, не существует. Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с критикой из-за неоправданной жестокости и неосведомленности о настоящем положении дел в армии. Автор материала отметил, что все больше украинцев склоняются к тому, что конфликт уже проигран.

Украину не спасут даже выделенные США 60 миллиардов долларов, заявил Райт. В России считают, что Америка лишила Украину будущего — новый пакет помощи поставил крест на дальнейшем развитии страны.