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    17 июля 2021, 23:52

    Узбекистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

    Ирэна Колесова

    Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, которые трудятся в сфере услуг и образования, а также в силовых структурах. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

    Узбекистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

    «17 июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет», — говорится в сообщении штаба.

    Прививка станет обязательной для тех, кто работает на торговых объектах, в культурно-развлекательных учреждениях и банках, а также в общепите. Необходимо вакцинироваться всем военным и сотрудникам правоохранительных органов.

    Все эти сотрудники обязаны поставить себе прививку с первой дозой вакцины до 1 сентября. Вторую — до 1 октября, третью — до 1 ноября.

    Массовая вакцинация в Узбекистане началась 1 апреля. Для граждан страны доступны препараты «Спутник V» и китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В августе ожидается, что в государство поставят партию вакцины AstraZeneca.

    Прививку сделали более трех миллионов жителей Узбекистана. Это расходится с планами властей, которые рассчитывали к концу июня вакцинировать уже четыре миллиона человек.

    Первое место по количеству заболевших COVID-19 в мире по-прежнему занимают США. Президент страны Джо Байден заявил, что коронавирус становится пандемией непривитых, и немалую роль в этом играют соцсети. Тем, что они не удаляют ложь про вакцины, они просто «убивают людей».