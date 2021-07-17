Узбекистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, которые трудятся в сфере услуг и образования, а также в силовых структурах. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«17 июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет», — говорится в сообщении штаба.

Прививка станет обязательной для тех, кто работает на торговых объектах, в культурно-развлекательных учреждениях и банках, а также в общепите. Необходимо вакцинироваться всем военным и сотрудникам правоохранительных органов.

Все эти сотрудники обязаны поставить себе прививку с первой дозой вакцины до 1 сентября. Вторую — до 1 октября, третью — до 1 ноября.

Массовая вакцинация в Узбекистане началась 1 апреля. Для граждан страны доступны препараты «Спутник V» и китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В августе ожидается, что в государство поставят партию вакцины AstraZeneca.

Прививку сделали более трех миллионов жителей Узбекистана. Это расходится с планами властей, которые рассчитывали к концу июня вакцинировать уже четыре миллиона человек.

Первое место по количеству заболевших COVID-19 в мире по-прежнему занимают США. Президент страны Джо Байден заявил, что коронавирус становится пандемией непривитых, и немалую роль в этом играют соцсети. Тем, что они не удаляют ложь про вакцины, они просто «убивают людей».