Байден заявил, что соцсети «убивают людей» ложью о вакцинах в пандемию

Социальные сети, которые не блокируют ложь о коронавирусе и вакцинах, фактически убивают людей. Как сообщило ТАСС, такое мнение выразил президент США Джо Байден.

Байден подчеркнул, что именно в соцсетях сейчас очень много дезинформации по COVID-19. Люди после сообщений не хотят вакцинироваться и подставляют под угрозу свои жизни. Журналисты спросили американского лидера, какой сигнал он хотел бы отправить известным платформам, например, Facebook. Ответ Байдена был достаточно резким.

«Они убивают людей. Единственная пандемия, которая сейчас есть, — среди невакцинированных. И они убивают людей», — ответил Байден.

Подобного мнения о вакцинах придерживаются и американские медики. Врачи называют коронавирус проблемой тех, кто не прививается. Они подчеркивают, что 97% ковидных пациентов в больницах США не ставили вакцины.

С начала пандемии Соединенных Штатах выявлено почти 34 миллиона случаев COVID-19, умерли больше 608 тысяч человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.