Узбекистан раскрыл причину крушения афганского самолета

Самолет Военно-воздушных сил Афганистана потерпел крушение в Сурхандарьинской области после столкновения узбекским истребителем МиГ-29. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в минувшее воскресенье, 15 августа, с территории Афганистана вылетело три военных самолета Embraer. Экипажи запросили посадку в аэропорту города Карши, но их направили в международный аэропорт Термез.

Для сопровождения иностранных военных бортов Минобороны Узбекистана направило два истребителя МиГ-29, один из которых столкнулся с афганским Embraer. Пилоты обоих самолетов успели катапультироваться и приземлились при помощи парашютов.

В этот же день 158 афганских граждан и военнослужащих незаконно пересекли границу на территории Термезского района Узбекистана. Всех их задержали. Всего республика принудительно посадила на своей территории 22 военных самолета и 24 вертолета Военно-воздушного флота Афганистана, которые незаконно пересекли границу.

Ранее Министерство обороны Узбекистана сообщило, что афганский военный самолет сбили системы ПВО, так как он нарушил воздушное пространство страны. В ведомстве отметили, что ведут расследование по этому происшествию.

После захвата сторонниками движения «Талибан»* Кабула с территории Афганистана начался массовый исход военных, чиновников и местных жителей. Страну покинул президент страны Ашраф Гани. Простые люди в попытке улететь из страны оккупировали аэропорт, но гражданские рейсы полностью отменили.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.