В узбекском Минобороны сказали, что самолет ВВС Афганистана упал после того, как его сбила система ПВО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров заявил, что самолет ВВС Афганистана нарушил воздушную границу Узбекистана. Воздушное судно упало на территории Сурхандарьинской области республики.

Он добавил, что ведомство не обладает информацией о том, есть ли пострадавшие или погибшие. По данным СМИ, два летчика остались живы. Их госпитализировали.

Ранее в понедельник в Сети опубликовали фотографии и видео, на которых видны обломки самолета. Сообщалось, что пострадал один военный из правительственных войск.

Ситуация в Афганистане сейчас накалена до предела. Власть там захватило движение «Талибан»*. Талибы* 15 августа без боя взяли под контроль столицу страны Кабул. Президент Ашраф Гани бежал. Он заявлял, что сделал этого во избежание кровопролития. Однако посольство России в Афганистане высказало мнение, что Гани улетел на вертолете, предварительно набив его деньгами.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.