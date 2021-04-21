Аргентина в кратчайшие сроки снабдит население «Спутником V». В Австрии решили не спешить

Аргентинская лаборатория Richmond уже произвела первую партию вакцины «Спутник V». Вскоре ее доставят в НИЦЭМ имени Гамалеи для контроля качества препарата.

Власти страны надеются в кратчайшие сроки наладить производство препарата и обеспечить им все регионы. Об этом ТАСС сообщили в аргентинской лаборатории.

«Лаборатория Richmond оплатит оказанное ей доверие трудом, приверженностью работе и профессионализмом, чтобы добиться в самые короткие сроки наличия вакцины для страны и региона», — говорится в сообщении.

Если в Центре имени Гамалеи одобрят первую партию вакцины, масштабное производство начнется в июне 2021 года.

Несмотря на ранние сообщения о готовности Вены самостоятельно зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V», глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн исключил такую возможность. В эфире телеканала ORF-2 он заявил, что проверять препарат все-таки будет Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

В первой декаде апреля появилась информация, что австрийские власти при условии затягивания со стороны ЕМА допуска российской вакцины способны зарегистрировать ее через национальный регулятор.