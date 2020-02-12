Увольнение главы офиса Зеленского посчитали капитуляцией перед Москвой

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал увольнение главы офиса украинского президента Андрея Богдана. По его словам, это может закончиться капитуляцией Киева перед Москвой.

Порошенко считает, украинские власти постепенно перестают сопротивляться «агрессору», то есть России. Он назвал действия Владимира Зеленского «скатыванием» к политике умиротворения. По его словам, находящиеся у власти люди «все меньше понимают», почему должны отстаивать интересы Украины. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Порошенко добавил, что назначение на пост главы офиса президента Украины Андрея Ермака не повод для радости. По мнению экс-президента, Зеленский поменял «шило на мыло» и усилил «партию капитуляции».

«Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, „голуби мира“ прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана», — заявил Порошенко.

Он напомнил, что действующая власть до сих пор не предложила альтернативу действующим с февраля 2015 года Минским соглашениям.

Во вторник, 11 февраля, стало известно об увольнении Андрея Богдана. Он был главой офиса президента Украины всего восемь с половиной месяцев. Перед отставкой у него состоялся неприятный разговор с президентом Владимиром Зеленским. После этой беседы он собрал своих заместителей и сообщил об отставке.

Богдан — друг детства Зеленского. Во время предвыборной кампании — 2019 Андрей Богдан консультировал Владимира Зеленского по юридическим вопросам. Еще в августе 2019 года стало известно, что Богдан написал заявление об отставке. Тогда президент одобрил решение друга и подчеркнул, что никто в окружении Зеленского не держится за власть. Тем не менее до последнего времени документ лежал не подписанным.