«Я против таких конфликтов»: Зеленский уволил главу своего офиса

Офис президента Украины Владимира Зеленского возглавил Андрей Ермак. Его предшественника Андрея Богдана глава государства уволил. Слаженной работе команды Зеленского мешают конфликты.

Приказы об увольнении Богдана и новом назначении Ермака, который до этого был помощником президента, опубликованы на сайте украинского лидера.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» Зеленский признал, что невозможно работать, если в команде не все гладко.

«Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих», — подчеркнули украинский президент.

Зеленский добавил, что из президентского офиса давно знаком только с несколькими людьми. С другими он начал работать либо во время избирательной кампании, либо после победы на выборах, либо они уже работали, «когда еще нас не было».

По словам украинского лидера, людям долго приходится завоевывать его доверие. Зато потом Зеленского сложно убедить в том, что человек «чем-то там занимается нехорошим, недобрым».

«Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно», — заключил глава Украины.

На Украине заявление Андрея Богдана об отставке восприняли сначала как пиар-ход. Даже если это произойдет, отмечали политологи, кардинальных изменений не произойдет.