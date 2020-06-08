«Увидел след»: опубликованы новые рассказы свидетелей крушения MH17

В Сети появилось новое видео с рассказами свидетелей крушения пассажирского Boeing под Донецком в 2014 году. Один из них заявил, что видел истребитель, а другие говорят о некоем следе в небе.

Запись разговора с очевидцами опубликовали на YouTube создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф.

Житель поселка Ольховчик рассказал, что видел «истребитель, как он уходил на западную сторону». Пассажирский лайнер в поле зрения ему не попался.

«Вспышки, взрыва я не видел, я звук слышал, хлопки. <…> И потом обломки, и истребитель пошел в сторону Дебальцево», — поделился очевидец. Он добавил, что не заметил и второго военного самолета.

Другой свидетель по имени Борис вспомнил, что сначала было тихо, а потом над головой «начали летать военные самолеты». Один из них мужчина «точно видел» и слышал звук второго, хотя и не понял, где он. Спустя две минуты раздался мощный хлопок.

«Поднял голову в небо посмотреть, увидел след, от чего — не знаю, но он был как бы горизонтально», — поделился очевидец. Из-за облаков, по его словам, падал самолет.

Еще один свидетель — Геннадий — побеседовал с журналистами в феврале 2020 года. Он заявил, что в MH17 «попала ракета». Снаряд, отметил собеседник журналистов, был маленький.

«Взорвалась, снизу в него, и квадратное что-то полетело», — сказал мужчина. Позже он добавил, что видел не саму ракету, а след, который «с земли пошел».

Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Фигурантами по делу проходят четыре человека — трое россиян и один украинец. Личности свидетелей по делу о крушении MH17 суд Гааги раскрывать не стал, сохранив их анонимность.