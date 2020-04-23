Суд Гааги сохранил анонимность 12 свидетелей по делу о крушении MH17

Защита россиянина Олега Пулатова, который подозревается по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины, попросила рассекретить имена 13-ти свидетелей. Гаагский окружной суд отказал раскрыть данные в отношении 12 человек.

Как сообщает РИА «Новости», Пулатов — единственный из четырех подозреваемых, которого представляет международная группа адвокатов. Защита обжаловала решение следственного судьи о присвоении статуса анонимных свидетелей 13 лицам, давшим показания.

«Суд постановил, что статус свидетеля был предоставлен на верных основаниях. Следственный судья в достаточной степени обосновал, что свидетели получали угрозы, в результате чего не хотели давать показаний», — говорится в документе.

По мнению суда, только в отношении одного свидетеля были нарушения. До того как судья примет решение о статусе дающего показания, подозреваемый должен высказать свое мнение по этому вопросу. В случае с этим свидетелем такая процедура не была соблюдена.

«По данной причине решение следственного судьи в отношении этого свидетеля было отменено. Решения следственного судьи относительно статуса других 12 свидетелей были оставлены в силе. Это означает, что их личности по-прежнему будут оставаться засекреченными», — подчеркивается в сообщении.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет сбили 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все 283 пассажиров и 15 членов экипажа погибли.

Ранее прокуратура Нидерландов подготовила обвинительные заключения четырем фигурантам дела. Среди них трое граждан России и один украинец.