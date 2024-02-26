Мир 26 февраля 2024, 15:36 Польские фермеры тракторами перекрыли проезд по трассе на границе с Германией Фермеры Польши заблокировали движение грузовиков на границе с Германией Karol Serewis / Global Look Press

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Недовольные «зеленой» политикой Евросоюза польские фермеры вывели на автостраду А2 на границе с Германией тракторы и комбайны, оставив небольшой коридор для проезда легковых автомобилей. Об этом со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщила радиостанция RMF24.

Блокада трассы продолжалась 13 часов. Организаторы акции протеста назвали свою акцию предупреждением властям. Они подчеркнули, что вернутся обратно и останутся на больший срок, если их требования не выполнят.

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Протестующие призвали премьер-министра Польши Дональда Туска к переговорам о политике Евросоюза, которая грозит фермерам разорением. Речь идет о программе по сокращению до нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.

Также польские аграрии недовольны отменой обязательного разрешения на проезд для фур с сельхозпродукцией с территории Украины. Фермеры подчеркнули, что дешевое зерно попадает на местный рынок, что сказывается на их доходах.

Новую акцию протеста недовольные аграрии проведут в ближайшую пятницу, 1 марта.

В конце прошлой недели министр развития общин и территорий инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные высыпали из проходящего по территории Польши железнодорожного состава 160 тонн зерна. Глава ведомства пояснил, что поезд шел в порт Гданьска для морской отправки в другие страны. Кубраков призвал власти Польши провести расследование и привлечь виновных к ответственности.