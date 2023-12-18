Эксклюзив 18 декабря 2023, 11:27 Утилизируют солдат на потеху Западу. Журавлев — о планах ВСУ о наступлении Депутат Журавлев: новое контрнаступление ВСУ не даст никаких результатов РИА «Новости»

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Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, написало издание Die Welt со ссылкой на мнение немецкого эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге. Он считает, что отправной точкой может стать Херсон. Депутат Госдумы, первый заместитель главы думского комитета по обороне Алексей Журавлев в комментарии для «360» пояснил, что «контранаступом» можно считать любую вылазку украинских солдат, но результата от них нет.

Будет ли наступление и чем оно закончится?

Издание Die Welt написало, что о планах Киева говорит и список вооружений, который власти Украины передали США. В нем перечислили вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

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По словам Журавлева, ВСУ ежедневно устраивают террористические атаки, открывают огонь по Донецку. Они «мастера» в том, чтобы «палить по мирным жителям». Однако дальше этого ВСУ зайти не смогут, что подтверждается отсутствием результата предыдущего контрнаступления, добавил депутат.

«А теперь у них меньше техники, меньше людей — только заградотряды, что гонят солдат на убой. При таком раскладе и достичь не удастся ровным счетом ничего, разве что утилизировать еще больше украинцев на потеху Западу. При этом финансового ресурса у них достаточно, кто бы что не говорил», — подытожил Журавлев.

Ранее в Госдуме посоветовали украинскому руководству перейти к «плану Г», если западные страны откажутся от поддержки Киева. План заключается в том, чтобы бежать из страны и дать народу спокойно жить.