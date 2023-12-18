Мир 18 декабря 2023, 11:04 Киеву посоветовали воспользоваться «планом Г» в случае отказа Запада от поддержки Депутат ГД посоветовал Зеленскому новый план в случае отказа Запада от поддержки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил Киеву реализовать «план Г», если западные союзники не смогут продолжить поддержку Украиины. По его мнению, украинским властям стоит «грести» из страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил ранее, что у Киева есть «план Б» на случай отказа Запада финансировать страну. Он пояснил, что это касается внутренних заимствований.

Реклама

«Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к „плану Г“, так как их план „Б“ заведомо провальный», — заявил Шеремет.

Российский парламентарий подчеркнул, что у государства-банкрота нет внутренних резервов. Режим Зеленского только грабит народ и продает земли и ресурсы западным компаниям, добавил он.

«План Г» состоит в том, чтобы покинуть Украину и дать украинскому народу жить и процветать в дружбе с Россией, подытожил Шеремет.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о большом риске для Украины, которая пока не получила новую помощь от Запада. По ее словам, без средств страна продержится всего пару месяцев.