Эксклюзив 10 апреля 2023, 11:44 Утечку секретных документов в Сеть сочли преднамеренной Полковник Литовкин назвал преднамеренной утечку в Сеть секретных документов в США РИА «Новости»

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Американские спецслужбы совершили преднамеренную утечку секретных документов в Сеть, чтобы отвести от себя негатив в случае поражения Украины при контрнаступлении. Об этом «360» сообщил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Вопрос в том, что утечка была преднамеренной. Это один из таких приемов, отвести от себя обвинения в том, что они бездарно подготовили Украину, толкнув ее на поражение», — сказал он.

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Литовкин отметил, что США не хотят ассоциировать с собой возможный провал Украины в случае поражения при наступлении.

«Этого контрнаступления не будет. А если и будет, для Украины оно завершится разгромом. У них нет набора военной техники и авиации, необходимых для успеха. Для США этот слив — страховка, чтобы потом все не сказали, что Штаты зря поставляли оружие на Украину», — добавил военный эксперт.

Ранее стало известно, что в Сети опубликовали секретные документы Пентагона, сообщал RT. После этого американские СМИ написали, что в связи с этим Украине якобы пришлось скорректировать собственные военные планы в зоне специальной операции.