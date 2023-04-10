Мир 10 апреля 2023, 11:38 Утечка секретных документов Пентагона может препятствовать помощи Украине Bloomberg: утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине U.S. Department of Defense

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Распространение в Сети секретных документов штаб-квартиры Министерства обороны США и американской разведки может создать проблемы для дальнейшего оказания помощи ВСУ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Одна из крупнейших за десятилетие утечек, предположительно, секретных военных документов США спровоцировала официальное расследование Министерством обороны и может затруднить американскую поддержку Украины незадолго до наступления Киева», — уточнили в статье.

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Трудности с дальнейшей поддержкой украинских властей со стороны США могут возникнуть перед возможным весенним наступлением ВСУ.

Кроме того, США побоялись потерять союзников из-за утечки из Пентагона. По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, также предприняты усилия по оценке, какое влияние документы могут оказать на национальную безопасность.