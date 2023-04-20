Мир 20 апреля 2023, 19:26 В США начинают что-то понимать? Утечка секретных данных открыла глаза некоторым американцам Политолог Марков: Байден пытается подстегивать контрнаступление ВСУ ради выборов Unsplash

Читать 360tv в

Благодаря масштабной утечке секретных документов у гражданского общества в США, похоже, начался процесс осмысления конфликта на Украине и участия в нем американских денег, сил и средств. В СМИ появляется все больше материалов с критикой политики президента Джо Байдена. «360» узнал, каковы основные тезисы тех, кто выступает против агрессивной политики Белого дома.

Фатальные ошибки Байдена

Утечка секретов Пентагона растворила пропагандистскую завесу в США, уверена автор одного из антивоенных американских сайтов Медея Бенджамин.

Реклама

В своей колонке она прямо обвинила администрацию Джо Байдена во многих грехах перед мировым сообществом и американскими гражданами.

Она указала на «торпедирование» мирных переговоров в апреле 2022 года, подрыв «Северных потоков», сокрытие фактов коррупции, политизацию данных о жертвах и замалчивание истории с невыполненными обещаниями. Кроме того, Бенджамин упомянула игнорирование пророческих предупреждений об опасности расширения НАТО.

Все это примеры того, как наши лидеры исказили правду, чтобы укрепить общественную поддержку США в продолжении войны, в которой невозможно победить. Медея Бенджамин

По мнению автора статьи, одной из первых фатальных ошибок Байдена стала его капитуляция перед Борисом Джонсоном, бывшим премьером Великобритании, «поджигателем войны».

«Мы не можем не задаться вопросом, каким мог бы быть план президента Байдена и есть ли он вообще», — подчеркнула колумнистка.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (справа) во время встречи в Белом доме, 21 декабря 2022 года / РИА «Новости»

Дела плохи

Слитые секретные документы показали, что боевые действия на Украине идут хуже, чем говорят американские политики, подчеркнула Бенджамин.

В качестве железобетонного аргумента в свою пользу она привела факты, ставшие известными общественности из обнародованных данных Пентагона. Так, например, один из этих документов показывает, что после израсходования запасов, присланных странами НАТО, у ВСУ заканчиваются ракеты для систем С-300 и «Бук», которые составляют 89% ее средств противовоздушной обороны.

Таким образом, пишет Бенджамин, к маю или июню Украина впервые станет уязвимой перед всей мощью российских военно-воздушных сил, которые до сих пор ограничивались в основном ракетными ударами большой дальности и атаками беспилотников.

Автор антивоенного портала также подчеркнула, что «систематическая пирамида коррупции», возникшая на Украине, была характерна и для других конфликтов, курируемых США в прошлом, — в Афганистане и в Ираке.

Зеленский и другие чиновники украли 170 миллионов евро из денег, которые должны были пойти на оплату болгарских артиллерийских снарядов, сообщила Бенджамин со ссылкой на издание New Cold War.

Владимир Зеленский / Официальное интернет-представительство президента Украины

При этом, ссылаясь на другую утечку данных, журналистка указала, что источники в американской разведке сообщили опытному репортеру-расследователю Сеймуру Хершу о полном разрыве между Белым домом и разведывательным сообществом США.

Организованный слив

Сам слив секретных документов произошел преднамеренно, заявил в комментарии для «360» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, история с Джеком Тейшейрой была инспирирована для того, чтобы произвести переформатирование разведсообщества в США.

В США чрезвычайно много разных разведок — почти два десятка. Все они так или иначе влияют на принятие решений как Белого дома, так и Пентагона, некоторые очень существенно, объяснил политолог.

Пентагон. / РИА «Новости»

«Естественно, что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы произвести некое переструктурирование этих разведывательных организаций. А это может произойти только через какой-то конфликт», — добавил он.

В таком случае одни разведки получат больше преференций, чем другие, уточнил Кошкин.

Контрнаступление ВСУ — последний шанс для Байдена

Понимая, что у республиканцев большие шансы выиграть следующие выборы, демократы и Байден сейчас пытаются подстегивать контрнаступление ВСУ, сообщил «360» политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

Американский лидер и его команда будут стараться сделать это контрнаступление максимально успешным, чтобы попробовать прекратить боевые действия до конца года, добавил он.

«Если же Байден пойдет на второй срок [на фоне] боевых действий, балансируя, с точки зрения американцев, на грани ядерной войны, то с очень высокой вероятностью он проиграет», — сказал политолог.

Байден и прошлые выборы проиграл: они были фальсифицированы, заметил Марков. Но одно дело сфальсифицировать три-четыре миллиона голосов — это еще как-то возможно, а другое дело, если Байден проиграет с разгромным счетом. Тогда уже будет невозможно подтасовать результаты, подытожил эксперт.