Мир 27 марта 2023, 01:18 Утечка нефти произошла на юго-западе Англии The Telegraph: в юго-западе Англии в гавани города Пул произошла утечка нефти РИА «Новости»

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На юго-западе Англии в гавани города Пул произошла утечка около 200 баррелей пластовой жидкости, содержащей большое количество нефти. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Нефть из трубопровода компании Perenco вылилась в крупный залив, где обитает множество болотных птиц. Сейчас прокачку сырья приостановили, на место прибили специалисты по ликвидации нефтяных разливов.

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«Любой, кто соприкоснулся с разлившимся веществом, должен немедленно вымыться водой с мылом», — предупредили комиссары гавани Пул.

Местные власти обратились к жителям с настоятельной просьбой отказаться от купания и ждать соответствующего разрешения. Согласно британским СМИ, в городе объявили режим ЧП.

В январе крупный разлив дизельного топлива произошел на складе в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края. Утекло 15 тонн нефтепродуктов. Однако, по словам местным властей, что в реку топливо не попало.