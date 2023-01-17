Экология 17 января 2023, 16:07 Утечку дизельного топлива в Красноярском крае локализовали Глава Енисейского района Красноярского края Кулешов: утечку топлива удалось остановить РИА «Новости»

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Разлив дизельного топлива на складе горюче-смазочных материалов в селе Ярцеве Енисейского района Красноярского края удалось остановить. Об этом заявил ТАСС глава местной администрации Александр Кулешов.

«Угрозы населенному пункту нет, угрозы дальнейшего разлива или неблагоприятных экологических последствий сегодня нет. Ситуация локализована. Утечка прекращена», — отметил он.

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Глава района добавил, что в реку топливо не попало. Специалисты соберут снег и грунт, обработают абсорбентами и начнут утилизацию.

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В экстренных службах края добавили, что попадания горюче-смазочных материалов в Енисей удалось избежать. Собеседник агентства уточнил, что площадь загрязнения, причины разлива и точный объем разлитого материала устанавливаются. По его словам, на землю на складе ресурсоснабжающей компании «Енисейэнергоком» вылилось 15 тонн топлива.

Ранее сообщалось о разливе дизельного топлива в селе Ярцево на севере Красноярского края. Специалисты аварийно-спасательного формирования из Енисейска работают на месте ЧП. Режим ЧС в связи со случившемся ввели на территории Ярцева.