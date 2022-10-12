Утечка на нефтепроводе «Дружба» не сказалась на поставках сырья в Германию | 360°

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Утечка на нефтепроводе «Дружба» не сказалась на поставках сырья в Германию

Минэкономики Германии пообещало следить за ситуацией на нефтепроводе «Дружба» после утечки

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Поставки нефти в Германию остаются стабильными. Утечка на трубопроводе «Дружба» не сказались на объемах поступающего в страну сырья. Как сообщило издание Berliner-Zeitung, с таким заявлением выступил представитель министерства экономики Германии.

Он добавил, что ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг утечки. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы Total и PCK, получающие по поврежденному трубопроводу российское сырье заблаговременно увеличили свои запасы.

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Утечку на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» обнаружили на территории Польши. Государственный оператор заявил, что поврежденный участок временно отключили.

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Что стало причиной аварии пока неизвестно. На месте работают специалисты, которые обеспечивают безопасность.

Представитель польского оператора, ответственный за энергетическую инфраструктуру Матеуш Бергер заявил, что предварительной версией возникновения утечки стало случайное повреждение трубы.

Но польские спецслужбы призвали не исключать версию диверсии. Пресс-секретарь ведомства Станислав Зарин подчеркнул, что причины утечки пока выясняются. Доказательств случайного повреждения нет, поэтому следствие рассматривает все версии.

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