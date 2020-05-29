    29 мая 2020, 20:00

    Утечка газов произошла в российском разгонном блоке «Фрегат»

    Александра Каширина

    В российском разгонном блоке «Фрегат», который расположен на космодроме Куру во Французской Гвиане, обнаружили утечку токсичных паров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Роскосмоса.
    Утечка газов произошла в российском разгонном блоке «Фрегат»

    «Двадцать первого мая французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя», — отметили в ведомстве.

    Окислителем является азотный тетраоксид. Это ракетное топливо, токсичное при вдыхании, оно может привести к потере сознания и смерти от удушья, потому что вызывает отек легких.

    Уточняется, что руководство НПО Лавочкина, компании «Главкосмос» и ЦЭНКИ соберут специалистов, которые в начале июня вылетят на место аварии для оценки ситуации и принятия необходимых мер.

    Сам разгонный блок хранится в помещении, которое соответствует всем международным правилам безопасности, в том числе экологической, и не навредит персоналу и окружающей среде.

    Ранее сообщалось, что Роскосмос набрал запасных космонавтов в условиях пандемии. Компания впервые утвердила сразу три экипажа для полета на МКС.