Утечка газов произошла в российском разгонном блоке «Фрегат»

«Двадцать первого мая французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя», — отметили в ведомстве.

Окислителем является азотный тетраоксид. Это ракетное топливо, токсичное при вдыхании, оно может привести к потере сознания и смерти от удушья, потому что вызывает отек легких.

Уточняется, что руководство НПО Лавочкина, компании «Главкосмос» и ЦЭНКИ соберут специалистов, которые в начале июня вылетят на место аварии для оценки ситуации и принятия необходимых мер.

Сам разгонный блок хранится в помещении, которое соответствует всем международным правилам безопасности, в том числе экологической, и не навредит персоналу и окружающей среде.

Ранее сообщалось, что Роскосмос набрал запасных космонавтов в условиях пандемии. Компания впервые утвердила сразу три экипажа для полета на МКС.