Мир 09 марта 2024, 08:35 Утечка беседы немецких офицеров подтвердила след Запада в атаках ВСУ Полянский: утечка беседы офицеров ФРГ подтвердила след Запада в атаках ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Из обнародованного разговора немецких офицеров об уничтожении Крыма также стало известно, что западные военные советники помогают ВСУ выбирать цели для атак. На это указал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.

«В ходе этого разговора мы услышали подтверждение того, что американские, британские и европейские военные советники непосредственно находятся на Украине и помогают ВСУ выбирать цели для ударов», — констатировал Полянский.

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Он добавил, что подтвердилось то, о чем в России говорили давно: каждый случай применения западного дальнобойного оружия против мирных жителей делает его поставщиков соучастниками преступлений украинских боевиков.

Аудиозапись беседы высокопоставленных немецких офицеров оказалась в распоряжении главреда RT Маргариты Симоньян. Участники разговора обсуждали, сколько дальнобойных ракет Tauras понадобится для уничтожения Крымского моста. После разгоревшегося скандала канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет поставлять Украине эти ракеты.