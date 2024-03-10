Мир 10 марта 2024, 03:40 Усыплял и снимал. Украинский врач изнасиловал сотни пациентов под снотворным Журналист Глагола: врач из Закарпатья усыплял пациентов, а потом насиловал их Freepik

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Врач из Закарпатья надругался над сотнями пациентов. Об этом рассказал украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

По его словам, врача зовут Юрий Ковач. Он работает в медучреждении города Иршава. Когда пациенты приходили к нему, то медик давал специальные таблетки, от которых больные теряли сознание и не отдавали себе отчет в происходящем.

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После этого врач насиловал их, пользуясь беспомощным состоянием. Доказательством сексуальных деяний стали множество фотографий в телефоне медика.

В итоге мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняют.

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