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    15 июля 2022, 02:04

    Анестезиолог изнасиловал беременную женщину во время кесарева сечения в Бразилии

    Юлия Шелковенко

    Полиция арестовала в Рио-де-Жанейро анестезиолога Джованни Квинтелла Безерра. Его заподозрили в насилии над беременной женщиной во время кесарева сечения. Об этом пишет Daily Mail.

    Анестезиолог изнасиловал беременную женщину во время кесарева сечения в Бразилии

    В Сети появилось видео, на котором Безерра стоит рядом с пациенткой. Женщина находилась в бессознательном состоянии, когда врач орально насиловал ее. Действия анестезиолога тайно сняли на видео коллеги, которые хотели проверить его работу.

    По данным издания, в 2018 году в отношении Безерры подавали судебный иск о халатности. После ошибки врача пациентка на 23 дня впала в кому.

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