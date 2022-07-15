Анестезиолог изнасиловал беременную женщину во время кесарева сечения в Бразилии

Полиция арестовала в Рио-де-Жанейро анестезиолога Джованни Квинтелла Безерра. Его заподозрили в насилии над беременной женщиной во время кесарева сечения. Об этом пишет Daily Mail.

В Сети появилось видео, на котором Безерра стоит рядом с пациенткой. Женщина находилась в бессознательном состоянии, когда врач орально насиловал ее. Действия анестезиолога тайно сняли на видео коллеги, которые хотели проверить его работу.

По данным издания, в 2018 году в отношении Безерры подавали судебный иск о халатности. После ошибки врача пациентка на 23 дня впала в кому.

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