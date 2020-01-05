Устроившего резню в парке под Парижем заподозрили в терроризме

Сразу после того, как на место происшествия прибыла полиция, было объявлено, что нападавший страдает психическим заболеванием. По свежим следам обвинений 22-летнего мужчины в терроризме не было. Позднее следствие пришло к иным выводам.

Днем 3 января неизвестный мужчина с ножом напал на прогуливавшихся в парке людей. Одной из жертв стал 56-летний мужчина. Он скончался на месте. Две женщины получили ранения. Злоумышленник размахивал ножом и рядом с другими прохожими, но тем удалось увернуться от лезвия. После этого преступник побежал к торговому центру. Когда он пересекал парковку, его застрелили полицейские.

Прокурор Кретея (административный центр департамента Валь-де-Марн) Лор Беккюю сообщила, что мужчина, орудуя ножом, выкрикивал слова «аллах акбар». По ее словам, мужчина принял ислам в 2017 году. Мать преступника подтвердила психическое расстройство сына. Он с 5-летнего возраста находился под наблюдением врачей, несколько раз был госпитализирован. Этим летом он также находился в психиатрической больнице, но принял решение покинуть ее в июне.

«Хотя и доказано серьезное психическое расстройство лица, совершившего преступление, расследование последних часов позволило установить определенную радикализацию обвиняемого, а также организованную подготовку к его действиям», — решили сотрудники прокуратуры.

По словам Беккюю, одного из прохожих преступник не тронул. Тот заявил, что является мусульманином, и прочитал молитву. На месте преступления была найдена сумка нападавшего. В ней были экстремистские исламские тексты и записка, которая обычно является своеобразным завещанием у террористов.