Неизвестный устроил резню в пригороде Парижа

По словам секретаря Национального полицейского объединения региона Иль-де-Франс Лька Травера, инцидент случился около 14:00 по местному времени (в 12:00 по московскому времени). Преступник не выбирал конкретных жертв, он нападал на людей хаотично. После этого злоумышленник решил скрыться и отправился в соседний город О-Ле-Розе. Предполагается, что и там он планировал совершить ряд нападений. На стоянке возле одного из супермаркетов полицейские застрелили его.

Пока не определены мотивы преступника. Его личность еще устанавливается. По сообщениям очевидцев, на мужчине было традиционное арабское одеяние джеллаба.

Как сообщил телеканал BFMTV, преступник не был экстремистом, но страдал от психического заболевания.

«Нападавший испытывал психологические трудности и не находился в списке радикально настроенных людей», — сообщило СМИ, сославшись на близкий к следствию источник.