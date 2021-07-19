Устрицы поставили под угрозу соревнования на Олимпиаде

Расплодившиеся устрицы заполонили Токийский залив, где должны пройти соревнования по гребле в рамках летней Олимпиады в столице Японии. Об этом сообщил сайт Би-би-си.

Моллюски прикрепились к буям в заливе. Их установили, чтобы предотвратить появление волн на поверхности моря. Под тяжестью устриц эти буи начали тонуть. По данным сайта, специальные поплавки установили на трассе протяженностью 5,6 километра. Сейчас специалисты поднимают буи со дна моря и очищают их. Это делают либо на берегу, либо под водой.

На устранение последствий нашествия устриц потратили 1,28 миллиона долларов. С трассы убрали около 14 тонн этих морских животных. Представитель команды, которая работала над устранением проблем, рассказал Би-би-си, что есть этих устриц не будут, хотя японцы очень их любят. Продажа этого деликатеса может повлечь проверки со стороны контролирующих органов.

Накануне в Международной федерации гребного спорта сообщили, что нескольких российских гребцов отстранили от участия в Олимпийских играх, которые начнутся 23 июля в Токио. У двух спортсменов нашли допинг.