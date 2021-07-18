Нескольких российских гребцов сняли с Олимпиады

Российских гребцов в четверке парной сняли с Олимпийских игр в Токио после того, как у двух спортсменов нашли допинг. Об этом сообщили на сайте Международной федерации гребного спорта.

Федерация гребного спорта России (ФГСР) исключила Павла Сорина и Никиту Моргачева из списка участников Олимпиады после того, как в допинг-пробах у спортсменов обнаружили мельдоний. В четверке парной вместе с ними были заявлены Николай Пименов и Артем Косов. Планировалось, что выбывших спортсменов заменят Никита Еськин и Александр Матвеев. Однако тренерский штаб, изучив результаты их тренировок, пришел к выводу, что уровень спортсменов не дотягивает до олимпийских стандартов.

ФГСР в итоге решила снять четверку парную с Олимпиады. Гребцы Пименов и Косов, которые остались без пары, не примут участие в соревнованиях.

Заменить российских спортсменов предложили Литве. Ожидается решение Литовской федерации гребного спорта.

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа. В составе команды россиян по академической гребле в двойке парной выступят Илья Кондратьев и Андрей Потапкин, одиночка Александр Вязовкин, двойка без рулевого Василия Степанова и Елена Орябинская, одиночка Анна Пракатень, двойка парная Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина, двойка парная легкого веса Анастасия Лебедева и Мария Боталова.