Мир 10 января 2024, 15:08 Установленный в 1906 году бюст русского дипломата свалили с постамента в Болгарии БНТ: бюст русского дипломата Игнатьева свалили с постамента в Варне ConstantinetheGreat / Викимедиа

Читать 360tv в

В болгарском городе Варне неизвестные свалили с постамента бюст российского дипломата, графа Николая Игнатьева, установленный в 1906 году. Об этом информировало Болгарское национальное телевидение.

Местный житель сообщил в мэрию о случившемся утром 10 января. На место приехали директор управления культуры и духовного развития Варны Антоний Йовчев и начальник муниципальной полиции Георгий Ковачев. Оказалось, что вандалы погнули металлические пластины в основании бюста, оторвали их края, вырвали винты. Памятник демонтировали — предполагается, что пока он останется на хранении, а позже монумент починят. Власти города анонсировали усиление контроля во избежание посягательств на объекты культурного наследия.

Реклама

Бюст установили в знак признания заслуг дипломата во время борьбы за независимость Болгарии. Игнатьев был почетным гражданином Варны. В честь него в стране также назвали два села — Игнатиево и Граф-Игнатиево.

Весной 2023 года тот же памятник облили краской.