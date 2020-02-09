Установлена связь между весом младенца и его выносливостью в будущем

Вес человека при рождении напрямую влияет на степень его выносливости. Чем он больше, тем легче ему даются физические нагрузки в зрелом возрасте.

К такому выводу пришли американские ученые Их исследование опубликовало издание Journal of the American Heart Association.

Ученые работали с данными 287 тысяч призывников из Швеции. Они все появились на свет родились доношенными на сроке от 37-й до 41-й недели беременности.

В армию они пошли в возрасте от 17 до 24 лет. Ученые сличили данные о кардиореспираторной выносливости призывников с их весом при рождении. Эта выносливость показывает, насколько хорошо сердце и легкие обеспечивают организм кислородом во время длительных и не интенсивных нагрузок.

После сопоставления данных оказалось, что чем тяжелее был человек при рождении, тем проще его сердечно-сосудистой и дыхательной системам переносить долгие нагрузки потом. Ученые выяснили, что каждые дополнительные 450 граммов веса младенца снижают риск ранней смерти на 13%.

В конце 2019 года британские медики смогли выходить двух близнецов, которые родились на 23 неделе беременности. Вес одного составлял 428 граммов, а вес другого — 402 грамма. Врачи тогда заявили родителям, что у братьев практически не было шансов выжить.