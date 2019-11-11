Британские медики спасли самых маленьких близнецов в мире

Близнецы родились на 23 неделе беременности. Вес младенца Джо Китс оставлял 428 граммов, а вес его брата Эшли — 402 грамма. По мнению врачей, вероятность выживания новорожденных равнялась одному проценту.

Детей отправили в реанимацию на 129 дней. Мама близнецов по имени Талия рассказала, что в первые пять недель к ним нельзя было даже прикоснуться, так как их кожа была очень тонкой.

Врачи опасались возможных инфекций. Однако младенцев удалось спасти, и через четыре месяца они отправились домой подросшие и окрепшие.

Источник фото: The Sun

Им до сих пор необходимы кислородные подушки, но помимо этого проблем со здоровьем нет. По оценкам специалистов, мальчики рано появились на свет из-за заболевания легких. Скорее всего его симптомы будут постепенно исчезать.

Малышей Китс назвали самыми маленькими мальчиками-близнецами в мире, выжившими после преждевременных родов. В мире также известны девочки-близняшки Румаиса и Хиба Рахман. Они родились в 2004 году и весили 244 и 547 граммов соответственно.

Источник фото: The Sun

«Невероятно редкий случай, когда оба близнеца выживают с таким низким весом при рождении. По статистике, недоношенные мальчики менее жизнеспособны, чем девочки. Но братья Китс — просто невероятные бойцы», — отметили врачи.