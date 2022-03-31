«Успела зайти в дом и меня дотащила». Мать школьника из ДНР умерла на глазах у сына после обстрела ВСУ

В Донецкой Народной Республике в результате одного из обстрелов со стороны ВСУ девятилетний мальчик получил осколочное ранение. Мать успела занести ребенка в дом, но до прихода российских военных не продержалась — умерла.

Школьника эвакуировали российские военнослужащие. Сейчас он находится в больнице ДНР, где его навестили уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев и детский омбудсмен республики Дарья Морозова.

«Все произошло 20-го числа. [Мы стояли] возле калитки у соседки. Рядом с нами сильно бухнуло. <…> Мама успела зайти в дом и меня дотащила», — рассказал мальчик.

На следующий день ребенка нашли военные из России. Мама к тому моменту скончалась.

«Сказали — эвакуация. Перебинтовали меня немного, потом отвезли», — пояснил школьник.

Власти ДНР уже нашли родственников третьеклассника: у него есть старший 20-летний брат, а в Ужгороде — бабушка. С ними связались и рассказали, что мальчик жив и находится под присмотром медиков. По словам Морозовой, осколки попали ребенку в правую ногу, а на левой вырвало кусок ткани. Сейчас он идет на поправку.