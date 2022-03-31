Отца двоих детей из Еленовки завалило обломками стены после взрыва украинского снаряда

Поселок Еленовка под Донецком снова оказался под сильным обстрелом украинских войск. Попавший в жилой дом снаряд снес стену. Обломки погребли под собой владельца. Выбраться из-под завалов мужчине помог сын, прибежавший на помощь. Пострадавший мужчина в беседе с корреспондентом «Известий» Романом Польшаковым рассказал, что в последние две недели обстрелы со стороны ВСУ серьезно усилились. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Журналист показал на кадрах части уничтоженного дома. На них видно, что большой кусок стены снесен, а обломки упали на диван, на котором отдыхал хозяин дома.

Сам пострадавший рассказал, что снаряд прилетел рано утром. В доме, кроме него и 12-летней дочери, никого не было. Сын в то время находился у соседей.

«Стену вырвало, придавило меня. Сам выбраться не мог, но тут прибежал сын. Дочку отправил сразу в подвал к соседке, а потом меня вытащил и мы вместе ушли», — рассказал владелец пострадавшего дома.

Мужчина отметил, что за ним приехала скорая, но от госпитализации он отказался.

«Очень часто обстреливают. Позавчера в два ряда легло, пока бежал за детворой, чтобы их отправить в подвал, второй снаряд меня оглушил. Два часа так ходил. А так, уже больше двух недель постоянно в радиусе двух метров падают снаряды, осколки сыплются», — поделился он.

Накануне стало известно, что от обстрелов ВСУ пострадал Ильинский мужской монастырь в селе Варваровка. В храме на его территории во время обстрела проходила служба с участием местных жителей. Покидать монастырь люди не хотят до окончания бомбежек.