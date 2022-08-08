«Успел покашлять на все». Американцы возмутились поведением переболевшего ковидом Байдена

Пользователи YouTube были возмущены тем, что президент Джо Байден после перенесенного коронавируса появился на публике без маски. Глава государства неоднократно кашлял, прикрывая рот рукой.

Байден принял участие в брифинге, на котором рассматривались вопросы ликвидации последствий наводнения в Кентукки. Президент очень тихо говорил и выглядел уставшим. Американцы решили, что он не долечился. Своими предположениями они поделились в комментариях под видео.

«Байден успел покашлять на все, что было в этой комнате», — написал один из пользователей.

Другим не понравилось, что президент сидел без маски. По мнению комментаторов, Байден мог заразить окружающих.

Коронавирус у Байдена выявили две недели назад. Американский лидер находился на карантине, но продолжал работать. Накануне он снова сдал тест, результат был отрицательным. После этого врач разрешил ему появляться в публичных местах. Он уже пообщался с журналистами, подтвердив, что чувствует себя хорошо.