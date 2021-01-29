Усопшая очнулась за мгновение до кремации

За несколько секунд до кремации 89-летней матери, якобы умершей от остановки сердца, ее дочь заметила, что женщина шевельнулась. Она немедленно остановила церемонию. Очнувшуюся пациентку частной клиники аргентинского города Ресистенция отправили в палату интенсивной терапии.

Как стало известно Daily Mail, неназванная пожилая женщина была госпитализирована с жалобами на боли в области груди 23 января. Уже утром следующего дня ее 54-летней дочери врачи сообщили, что мать умерла от остановки сердца.

Близкие решили кремировать усопшую, но за несколько секунд до кремации, когда гроб уже ехал по транспортировочной ленте, дочь покойницы заметила, что та шевельнулась. Она немедленно остановила церемонию.

Женщина сообщила родственникам, что ее мать жива и возвращается на лечение, но уже в другую клинику. Дочь пострадавшей пожаловалась на случившееся местным властям. Полиция начала расследование.

В конце декабря прошлого года жители индийской деревни попытались похоронить мужчину, который два дня пролежал без признаков жизни. Мнимый покойник пришел в себя, когда была уже выкопана его могила.