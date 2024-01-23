Мир 23 января 2024, 17:32 Усманов выиграл суд у Forbes Суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена Усманова к Forbes РИА «Новости»

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Земельный суд Гамбурга признал статью Forbes о бизнесмене Алишере Усманове недостоверной и запретил распространение материалов из нее. Об этом сообщил РБК.

Поводом для иска стала статья Forbes о российских предпринимателях, которая вышла в феврале 2022 года. Авторы материала утверждали, что Усманов неоднократно «выступал подставным лицом президента Владимира Путина» и «решал его деловые проблемы».

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Статья стала одним из ключевых обоснований при введении санкций против Усманова. Его адвокат Йоахим Николаус Штайнхефель назвал это полным институционным провалом для Европейского союза.

«Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом», — сказал правозащитник.

В сентябре 2023 года сообщалось, что характеристика «олигарх» пропала из мотивировочной части санкционного списка с российскими бизнесменами. Такой термин перестали применять в том числе к Алишеру Усманову.