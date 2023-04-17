Мир 17 апреля 2023, 03:29 Условия сохранения СНВ-3 назвали в МИД России МИД РФ: Россия рассмотрит возврат к СНВ-3 при отказе США от враждебного курса РИА «Новости»

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Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полноформатной реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, если США будут соблюдать определенные условия. Об этом в МИД России сообщили «Известиям».

В частности, Вашингтону нужно отказаться от враждебного курса на целенаправленный подрыв национальной безопасности России. Именно он привел к тому, что российские власти приняли решение приостановить действие СНВ-3.

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«Россия была бы открыта к рассмотрению возможности возвращения к полноформатной реализации ДСНВ только при соблюдении США данного принципиального условия», — отметили в ведомстве.

В МИД РФ пояснили, что также необходимо решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Вашингтоном технической стороны договора.

Ранее сообщалось, что власти США расширили список нарушений в рамках ДСНВ, так как не приостанавливали участие в нем. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия проследит за выполнением американской стороной обязательств.

Президент Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ 21 февраля. При этом страна не выходит из договора, отметил глава государства.