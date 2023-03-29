Мир 29 марта 2023, 14:22 МИД заявил о расширении списка нарушений США обязательств по ДСНВ Рябков: США расширили список нарушений по ДСНВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

США расширили список нарушений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), так как не приостанавливали участие в нем, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Россия проследит за выполнением американской стороной обязательств, сообщил ТАСС.

По его словам, США объявили российской стороне, что воздержатся от передачи данных, но вместе с тем заверили, что выполняют все положения договора.

Реклама

«Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список собственных нарушений договора. Им никто не давал право <...> не передавать нам полугодовые данные о наличиях [СНВ]», — добавил Рябков.

Он пояснил, что США должны либо выйти из ДСНВ, либо приостановить свое участие в нем, чтобы воздержаться от передачи данных. Но ни того, ни другого сделано не было. Таким образом, Штаты снова продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ, заключил замглавы МИД.

Президент Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что страна не выходит из договора.

В МИД позже указывали, что США продолжают нарушение обязательств по договору. В интервью РИА «Новости» Рябков указывал, что Соединенные Штаты обязаны выполнять положения документа, потому что со своей стороны его действие не приостанавливали.

«Американцы злостно не выполняют договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону», — заметил он.