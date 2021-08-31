Условия наступления в Донбассе назвали на Украине

Власти Украины не могут просто так отдать приказ о наступлении в Донбассе. Но это произойдет в случае военной агрессии со стороны России. Такое заявление сделал пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович.

«Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне», — рассказал в эфире телеканала «Украина 24» Арестович.

По его словам, руководство Украины видит решение проблемы в Донбассе в политико-дипломатическом урегулировании и параллельном усилении оборонного сектора. Арестович отметил, что о введении в регион миротворцев пока нет и речи.

На прошлой неделе глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков напомнил, что Россия не участвовала и не участвует в конфликте в Донбассе. Он подчеркнул, что все стороны противостояния четко прописаны в Минских соглашениях, и в них нет упоминаний о России.