Кремль напомнил Меркель, что Россия не воюет в Донбассе

В Кремле напомнили канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Россия не являлась и не является стороной конфликта в Донбассе, вопреки ее мнению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все стороны конфликта четко прописаны в Минских соглашениях, и в этих договоренностях нет никаких упоминаний о России, заявил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что эти соглашения являются краеугольным камнем всего процесса урегулирования в Донбассе.

«Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение», — процитировал Пескова «Интерфакс».

Меркель 20 августа в последний раз посетила Россию в качестве канцлера Германии. Эмоции и жесты во время «прощальной» встречи главы ФРГ с лидером РФ Владимиром Путиным ранее проанализировал «360».