Условия для военной победы над Россией назвали в Польше

Геополитолог Яцек Бартосяк заявил, что Польша сможет победить Россию в войне при соблюдении двух условий: если страна реформирует собственную армию, а РФ не применит ядерное оружие. Такую мысль он выразил в интервью с изданием wPolityce.

Журналист спросил Бартосяка, полагает ли он, что, создав армию нового типа, у Польши получится победить Россию. Тот ответил положительно — при условии, если удастся многое сделать, а Россия не применит ядерный удар. С современными же российскими войсками Польше тягаться не стоит. А сейчас Россия, по его мнению, может помешать Польше менять ее армию.

«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», — объяснил свою позицию Бартосяк.

Проект договора России и США заключается в договоренностях о взаимных гарантиях безопасности в Европе, отказе от расширения НАТО и неразмещении ракет в зоне досягаемости. Его опубликовали 17 декабря.