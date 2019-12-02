Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Украина раздумывает над тем, чтобы принять прямые поставки российского газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл у Москвы в международных судах. Вопросы сроков и поставок Киев координирует при этом с Европой, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.

«Клятая газовая труба»: на Украине назвали бессмысленным существование страны Подробнее

«Мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно. Как результат — стороны сейчас находятся в технических консультациях», — подтвердил Оржель. Брифинг с участием министра транслировал украинский телеканал «Наш».

По словам министра, если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против «Газпрома». Сейчас претензии Киева рассматривают международные арбитражи.

Как заметил Оржель, в случае, если транзит российского газа будет продолжен, иски о неполучении Киевом дохода не будут иметь оснований. В крайнем случае претензии Киева к Москве могут быть значительно снижены, заключил украинский министр.

Министр энергетики Украины допустил прямые поставки газа из России Подробнее

Действующий контракт на транзит российского газа по украинской ГТС закончится в декабре 2019 года. В Москве считают, что новый контракт может быть подписан лишь при отказе Киева и Москвы от взаимных претензий в международном арбитраже. Иными словами, нужно обнулить все претензии, отозвать иски и заново договориться.

В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании с «Газпрома» штрафа за «нарушение экономической конкуренции», а «Нафтогаз» — отозвать ходатайство о расследовании против российской компании.

В Киеве такие условия считают неприемлемыми и не скрывают, что будут «додавливать» Москву, пока та не согласится на условия Незалежной. В общей сложности «Нафтогаз» хочет получить от «Газпрома» 22 миллиарда долларов — и все равно, деньгами или газом на эту сумму. Между тем министр энергетики России Александр Новак заявил, что урегулирование задолженностей — «одна из важнейших составляющих» обсуждения пакета соглашений между Москвой и Киевом.