Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак считает, что комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» пока рано. Так он ответил на предложение директора украинской Юрия Витриенко выплатить газом долг, который возник после решения Стокгольмского арбитража.

Как стало известно РИА «Новости», Новак считает, что сначала важно договориться о пакетном соглашении с Украиной, и только потом начинать трехстороннее обсуждение этой темы с Еврокомиссией.

Переговоры России и Украины по газу могут пройти на следующей неделе — Новак Подробнее

Однако Витренко заявил «Интерфаксу-Украина», что обсуждение этой возможности уже ведется. В частности, возмещение долга в три миллиарда долларов поставками топлива.

«Министр Новак, который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы по публичным заявлениям видим определенный прогресс. Речь идет о газе на три миллиарда долларов. Это очень много газа. Это годы импорта Украины», — сказал он.

Витренко также пожаловался, что у «Нафтогаза» в Германии, Польше и Молдавии возникли проблемы с принудительным взысканием долга «Газпрома».

«В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы», — сказал Витренко.

В интервью Deutsche Welle топ-менеджера «Нафтогаза» заявил, что Германия своей поддержкой проекта «Северный поток — 2» душит экономику Украины. Витренко подчеркнул, что весь газовый рынок был сформирован на ожиданиях, газ пойдет с востока на запад.