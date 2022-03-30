Условием вхождения Южной Осетии в состав РФ назвали референдум

Южная Осетия сможет войти в состав РФ по результатам проведенного в республике референдума. При соблюдении юридических формальностей никаких препятствий правового характера для процесса нет.

Сенатор и замглавы комиссии «Единой Росси» по международному сотрудничеству Андрей Климов пояснил, что российское законодательство предусматривает процедуру принятия в состав РФ государств как субъектов. Его слова привело РИА «Новости».

«Для того, чтобы это сделать, необходимо главное — выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум», — подчеркнул Климов.

Сенатор добавил, что в России давно знают о желании соседней Южной Осетии воссоединиться. Осуществить давнюю мечту жителей страны можно.

«На мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера. <…> Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад», — заметил Климов.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал объединение с РФ стратегической целью республики — так она вернется в состав исторической родины. Необходимые юридические шаги в стране предпримут уже в ближайшее время.