Южная Осетия примет юридические шаги для вхождения в состав России

Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги на пути объединения с РФ, заявил президент республики Анатолий Бибилов. Он подчеркнул, что стратегическая цель страны — быть в составе своей исторической родины, которой является Россия.

«Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», — отметил он в своем обращении к согражданам. Текст опубликовала пресс-служба партии «Единая Россия».

Бибилов подчеркнул, что в 2008 году РФ приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость Республики Южная Осетия, за что республика всегда будет благодарна руководству и народу России. По его словам, это было историческим решением, которое дало Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития.

«Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа — народа разделенного — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно», — сказал Бибилов.