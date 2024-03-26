Мир 26 марта 2024, 02:28 Условие для восстановления общения народов России и Украины навали в Кремле Песков: народы России и Украины восстановят общение после ухода неонацизма РИА «Новости»

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Народы России и Украины смогут восстановить общение с уходом неонацизма, и по меркам истории это случится быстро. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

«Неонацизм есть и в Европе, и в США, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что, когда это пройдет (неонацизм уйдет — прим. ред.), наши народы восстановят общение», — сказал он.

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По словам Пескова, в настоящее время наблюдается очень сложный период в истории двух государств. В России принимают те меры, которые будут гарантировать будущее. Кроме того, наша страна ведет борьбу с государством, которое в 2014 году получило «бациллу неонацизма».

Также представитель Кремля оценил вероятность достижения мира на Украине, отметив, что без России такие разговоры являются абсурдными.