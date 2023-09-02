Мир 02 сентября 2023, 03:17 Американский офицер назвал дату завершения контрнаступления ВСУ Офицер ВС США Дэвис: контрнаступление ВСУ завершится до конца сентября Официальный сайт президента Украины

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Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис назвал дату завершения украинского контрнаступления. Об этом он написал в своей статье для издания 19FortyFive.

Американский офицер призвал обратить внимание на большие потери ВСУ и на приближающийся сезон дождей. Он предположил, что в связи с этими обстоятельствами украинское контрнаступление завершится до конца сентября.

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Его результатом, как считает Дэвис, станут «незначительные успехи в некоторых областях».

«Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года», — отметил офицер в отставке.

Большую часть своего военного потенциала, как заметил Дэвис, украинские военные почти исчерпали едва добравшись до села Работино в Запорожской области. Американский офицер выразил сомнение в том, что у ВСУ хватит ресурсов для продвижения вперед, а также для удержания флангов от контратак ВС России.

«По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка», — считает Дэвис.