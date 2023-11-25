Мир 25 ноября 2023, 04:03 Условие для переговоров с Россией назвали в Киеве Арахамия: решение о переговорах с Россией должно пройти через референдум РИА «Новости»

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Решение о мирных переговорах с Россией может быть принято на референдуме. Такое заявление сделал глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью украинским СМИ.

Политик заявил, что сейчас Украина не может сесть за стол переговоров из-за плохой переговорной позиции.

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«Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать, и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — выразил уверенность депутат Верховной рады.

Арахамия добавил, что после начала переговоров западные поставки вооружения начнут задерживаться еще сильнее.

Ранее Давид Арахамия признался, что конфликт между Россией и Украиной мог завершиться еще весной 2022 года. По словам депутата, на переговорах Россия требовала от киевских властей нейтрального статуса и обязательства не вступать в Североатлантический альянс. Украинские политики отказались выполнять эти условия. На это решение повлиял, в том числе, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, предложивший Украине не подписывать договор, а «просто продолжать воевать».