Мир 24 ноября 2023, 23:59 Конфликт на Украине мог завершиться весной 2022 года, заявили в Киеве Арахамия: нейтралитет Украины положил бы конец конфликту еще прошлой весной РИА «Новости»

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт России и Украины завершился бы еще прошлой весной при согласии украинских властей на нейтралитет страны. Об этом написало издание «Страна.ua».

Арахамия пояснил, что Россия требовала от Украины принятия нейтрального статуса, как это сделала когда-то Финляндия. При этом от украинских властей требовали обязательства, что страна не вступит в Североатлантический альянс. При выполнении этих условий завершились бы боевые действия, добавил политик.

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Власти в Киеве отказались, не доверяя России и не желая менять конституцию. На решение украинского руководства повлиял и визит бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он заявил, что с россиянами не стоит подписывать договоры.

Фактически лидер президентской фракции подтвердил, что на решение Украины продолжить противостояние с соседней страной повлиял лондонский политик.

Ранее США и Германия пытались склонить руководство в Киеве на переговоры с Россией и даже придумали для этого план.