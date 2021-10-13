Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе

Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, такая ситуация на рынке ЕС сложилась в результате изъянов в европейской энергетике.

Президент обратил внимание, что все последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они, по его словам, привели к масштабному кризису рынка в Европе, сообщило РИА «Новости».

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую», — подчеркнул президент, выступая на в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, именно этим перекладыванием вины пытаются заниматься некоторые партнеры России.

Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка обвинил в европейском газовом кризисе страны-поставщики, которые показали неготовность избавиться от зависимости от нефти и газа путем полного перехода на зеленую энергетику.

Из-за энергетического кризиса в ЕС опасаются роста цен на продукты, сообщил накануне еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.